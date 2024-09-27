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Минюст признал иноагентом экс-главу премии «Большая книга»

Минюст признал иноагентами центр «Досье» и экс-главу премии «Большая книга» Урушадзе

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Валерий Левитин/РИА Новости

Минюст признал иностранными агентами центр «Досье», экс-гендиректора премии «Большая книга» Георгия Урушадзе и писателя Александра Гениса (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Реестр также пополнили журналист и бывший депутат заксобрания Санкт-Петербурга Сергей Гуляев, историки Юрий Фельштинский (признан в РФ иностранным агентом) и Александр Эткинд (признан в РФ иностранным агентом).

Минюст считает, что все они распространяли ложные сведения с целью формирования негативного образа России.

В прошлую пятницу в реестр иноагентов внесли газету «Собеседник».

Помимо нее, туда включили экс-депутата Совета народных депутатов Семилукского муниципального района Нину Беляеву (признана в РФ иностранным агентом), председателя отделения партии «Яблоко» в Тульской области Владимира Дорохова (признан в РФ иностранным агентом), музыканта Михаила Ежова (признан в РФ иностранным агентом) и бывшего координатора московского отделения фонда «СПИД.Центр» Ярослава Распутина (признан в РФ иностранным агентом). По версии Минюста, они также распространяли «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях».

Ранее стало известно, почему Зыгаря признали иноагентом.

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