Солист группы «Три дня Дождя» попал в рехаб

Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов попал в рехаб. Об этом сообщил в Telegram-канале лейбла IZBA продюсер коллектива Сергей Слэм.

По словам Слэма, Викторов встретил в реабилитационном центре Новый год и добровольно решил задержаться там.

«Это решение не было связано ни с какими конкретными негативными ситуациями, кроме депрессивного состояния. У Глеба в жизни произошли настолько глобальные перемены, что было принято решение начать новую жизнь, потому что появилась огромная мотивация все поменять. Об этом он расскажет сам, когда посчитает нужным», — сказал продюсер.

Концерты в Москве, Минске и Санкт-Петербурге перенесены по желанию артиста, прежние билеты действительны.

«Сначала реабилитация планировалась на пару месяцев, но на последней встрече Глеб попросил передвинуть концерты, сказав о том, что сфокусирован на борьбе, он хочет покончить с этим и ему нужно больше времени. Когда у человека есть такое желание никто не имеет права ему в этом мешать!» — добавил Слэм.

Как уточнил продюсер, у Викторова осталась возможность заниматься творчеством в рамках терапии — раз в месяц он может приезжать на студию в сопровождении консультанта.

Накануне Глеб Викторов рассказал о своей зависимости.

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