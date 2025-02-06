Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Солист группы «Три дня Дождя» попал в рехаб

Продюсер «Трех дней дождя» Слэм: солист группы лечится в рехабе из-за депрессии
close
Пресс-служба группы

Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов попал в рехаб. Об этом сообщил в Telegram-канале лейбла IZBA продюсер коллектива Сергей Слэм.

По словам Слэма, Викторов встретил в реабилитационном центре Новый год и добровольно решил задержаться там.

«Это решение не было связано ни с какими конкретными негативными ситуациями, кроме депрессивного состояния. У Глеба в жизни произошли настолько глобальные перемены, что было принято решение начать новую жизнь, потому что появилась огромная мотивация все поменять. Об этом он расскажет сам, когда посчитает нужным», — сказал продюсер.

Концерты в Москве, Минске и Санкт-Петербурге перенесены по желанию артиста, прежние билеты действительны.

«Сначала реабилитация планировалась на пару месяцев, но на последней встрече Глеб попросил передвинуть концерты, сказав о том, что сфокусирован на борьбе, он хочет покончить с этим и ему нужно больше времени. Когда у человека есть такое желание никто не имеет права ему в этом мешать!» — добавил Слэм.

Как уточнил продюсер, у Викторова осталась возможность заниматься творчеством в рамках терапии — раз в месяц он может приезжать на студию в сопровождении консультанта.

Накануне Глеб Викторов рассказал о своей зависимости.

Ранее бывший помощник Бари Алибасова рассказал о проблемах с позвоночником у продюсера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами