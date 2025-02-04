Солист группы «Три дня дождя» перенес концерты и рассказал о своей зависимости

Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов вышел на связь в Telegram-канале после месяца молчания.

Викторов сообщил, что проходит тяжелый период в своей жизни. Он признался, что страдает от зависимости, которая появилась в результате депрессии. По словам артиста, в какой-то момент жизни он перестал чувствовать радость. Он страдал от низкой самооценки, отсутствии амбиций, травле и депрессии. В тот период он посчитал, что лучшим инструментом побега от реальности станут наркотики.

«Я пришел к полному саморазрушению, из которого я не знал, как выбраться самостоятельно. Я подходил к зеркалу и не узнавал себя. Ведь на меня смотрел тот человек, которого я раньше презирал. Я потерял себя и жизненный ориентир, отказался от близких для меня людей, погрузившись в собственные переживания, и думал, что справлюсь сам», — заявил музыкант.

По словам Викторова, в один момент он переосмыслил свою жизнь. Сейчас он учится радоваться мелочам, формироваться здравые убеждения, стремится к внутренней гармонии и самопознанию.

Викторов уточнил, что перенес мартовские концерты на май. Он продолжает писать музыку и записывать треки, хоть и редко.

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