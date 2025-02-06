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Бен Стиллер о своем миллионном гонораре за визит в Киев: «Абсолютная ложь»

Актер Бен Стиллер признался, что оплачивал поездку в Киев из своего кармана
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Global Look Press

Актер Бен Стиллер опроверг в соцсети X сообщения в социальных сетях о том, что его поездка на Украину финансировалась Агентством США по международному развитию (USAID).

Накануне в сети завирусилась информация, что якобы визиты голливудских знаменитостей на Украину финансировались за счет американских налогоплательщиков. Утверждалось, что поездка Анджелины Джоли обошлась в $20 млн, а Бена Стиллера – в $4 млн.

«Абсолютная ложь. Это информации от российских медиа, просто фейк. Я выложил за эту гуманистическую поездку деньги из собственного кармана, никто мне не платил», — заявил Стиллер.

Бен Стиллер посетил Украину в июне 2022 года. Во время своей поездки он встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, признавшись, что вдохновляется украинским политиком. Также голливудский артист похвалил Зеленского за его «великолепную актерскую карьеру». На это Зеленский ответил: «Не такую хорошую, как у тебя».

Недавно стало известно, что бывший президент США Джо Байден подписал соглашение о сотрудничестве с агентством Creative Artists Agency (CAA), специализирующимся на трудоустройстве творческих специалистов.

Ранее стало известно о здоровье Оззи Осборна накануне воссоединения Black Sabbath.

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