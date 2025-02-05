Легендарная рок-группа Black Sabbath воссоединится впервые за 20 лет

Группа Black Sabbath выступит в Бирмингеме в полном составе летом 2025 года

Группа Black Sabbath проведет 5 июля разовый концерт в оригинальном составе в британском Бирмингеме – городе, где родилась группа. Об этом сообщает Reuters.

«Пришло время отдать долг тому месту, где я родился. Как же я счастлив, что могу это сделать с людьми, которых люблю. Бирмингем – настоящая родина металла», — сказал лидер коллектива Оззи Осборн.

Агентство поясняет, что на мероприятии выступят Оззи Осборн, гитарист Тони Айомми, бас-гитарист Гизер Батлер и барабанщик Билл Уорд. В последний раз музыканты появлялись в полном составе в 2005 году.

Будущий концерт, отмечает Reuters, будет последним для Black Sabbath. На нем коллектив исполнит такие свои хиты, как «Paranoid», «Iron Man» и другие.

Группа Black Sabbath, сформировавшая жанр хэви-метал, была основана в 1968 году. Они продали около 100 млн копий своих альбомов за 30 лет, но с 1995 года коллектив перестал выпускать новые лонгплеи.

В октябре 2024 года Оззи Осборн сообщал, что не может больше выступать из-за неудачной операции. Он признавался, что не может ходить после хирургического вмешательства, произведенного в 2019 году.

Ранее сообщалось, что сценарист «Назад в будущее» Гейл резко отреагировал на идею создания продолжения.