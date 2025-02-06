Жена Влада Соколовского о планах на второго ребенка: «Только жить начала»

Жена Соколовского Суркова призналась, что пока не планирует снова становиться матерью

Модель, певица и блогерша Ангелина Суркова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что пока не планирует заводить второго ребенка.

«Я только жить начала», — заявила артистка.

Суркова замужем за певцом Владом Соколовским. Артист сделал предложение модели в июле 2022 года, через пять месяцев после рождения сына Дэвида. Пара обручилась во время отдыха на Бали. Сама свадьба прошла в апреле 2024 года.

У Соколовского также есть дочь Мия от певицы Риты Дакоты. Артисты развелись в 2018 году. Причиной расставания стали измены певца.

12 ноября 2024 года Суркова сделала пластику груди. Певица рассказывала, что долгое время не могла решиться на эту операцию. Впервые мысли о пластике ее посетили после рождения сына. Во время кормления грудь блогерши стала больше, что ей понравилось.

19 ноября Суркова рассказала об ограничениях во время реабилитации после пластики. Она пожаловалась, что не может заниматься спортом, различной активностью и поднимать руки выше плеч. Она призналась, что ей тяжело без физической нагрузки. Артистка отметила, что также не может держать сына на руках из-за ограничений.

Ранее жена Соколовского сделала пластику груди.