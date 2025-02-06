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Канье Уэст напишет книгу о жене

TMZ: рэпер Канье Уэст зарегистрировал товарный знак ради книги о Бьянке Цензори
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ye/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Компания Канье Уэста Ox Paha Inc. подала заявку на регистрацию товарного знака под брендом «Wife by Husband». Об этом сообщает TMZ.

Под брендом, отмечает таблоид, рэпер планирует выпускать различные типы печатных книг, включая биографии и научно-популярную литературу. TMZ предполагает, что Уэст зарегистрировал бренд ради выпуска книги о своей жене Бьянке Цензори.

Этого не исключает и издание Page Six, отмечая, что рэпер подал заявку на регистрацию товарного знака 24 января — чуть больше чем за неделю до появления Цензори на «Грэмми». 2 февраля знаменитость вышла на красную дорожку премии в полностью прозрачном платье, что вызвало бурную реакцию в сети.

В 2015 году Канье Уэст помог своей экс-супруге Ким Кардашьян разработать концепцию и подготовить к выпуску ее 448-страничную книгу «Selfish», которая состоит исключительно из селфи знаменитости.

Накануне Уэст рассказывал, что ему диагностировали аутизм и не подтвердили биполярное расстройство. Исполнитель называл расстройство своей «суперспособностью» и признавался, что оно помогает ему в творчестве.

Ранее стало известно, что легендарная рок-группа Black Sabbath воссоединится впервые за 20 лет.

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