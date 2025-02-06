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Продюсер Дворцов оценил возможность возвращения Нетребко в Россию

Продюсер Дворцов: у Нетребко нет проблем с тем, чтобы вернуться в Россию
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Tobias Schwarz/Reuters

Продюсер Сергей Дворцов не исключил в беседе с aif.ru, что оперная певица Анна Нетребко может вернуться в Россию.

По словам Дворцова, у Нетребко нет проблем с тем, чтобы вернуться. Он уточнил, что певица не говорила ничего особенного в адрес России.

«Но, конечно, за ее высказываниями и выступлениями следят, и если она в перспективе выскажется против нашей страны, то ее может постигнуть та же судьба, что и других артистов, обрубивших все связи. В таком случае она останется там, причем навсегда», — поделился продюсер.

Дворцов выразил надежду, что Нетребко любит Россию и однажды «снова будет блистать» на сценах.

В июле 2024 года сообщалось, что Нетребко выступит в США впервые с 2019 года. По данным РИА Новости, Нетребко приняла участие в гала-концерте во Флориде на площадке Palm Beach Opera 3 февраля.

Нетребко последний раз выступала в США в Нью-Йоркской «Метрополитен-опера», где исполняла оперу Джузеппе Верди «Макбет» в 2019 году. В 2022 году «Метрополитен-опера» отказались сотрудничать с артисткой.

Ранее сообщалось, что Украина пыталась добиться от Словакии отмены концерта Нетребко.

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