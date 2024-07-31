Анна Нетребко впервые за 5 лет выступит в США

Российская оперная певица Анна Нетребко выступит в США впервые с 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, Нетребко примет участие в гала-концерте во Флориде на площадке Palm Beach Opera. Выступление состоится 3 февраля 2025 года. Артистка представит сольную программу с пианистом Анхелем Родригесом.

Нетребко последний раз выступала в США в Нью-Йоркской «Метрополитен-опера», где исполняла оперу Джузеппе Верди «Макбет» в 2019 году. В 2022 году «Метрополитен-опера» отказались сотрудничать с артисткой.

В августе 2023 года Нетребко обратилась в суд с требованием взыскать с нью-йоркского театра «Метрополитен-опера» $360 тыс. Она добивается такой компенсации за отмененные выступления.

При этом еще в марте третейский судья Говард Эдельман вынес решение о том, что руководство театра «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке должно выплатить Нетребко $200 тысяч в качестве компенсации за несостоявшиеся выступления.

В феврале 2024-го Нетребко приобрела недвижимость в Дубае. Она купила квартиру для отдыха и встреч с друзьями и семьей. Ее основное место жительства находится в Вене.

Ранее продюсер назвал причину развода Нетребко и Эйвазова.