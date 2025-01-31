Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина пыталась добиться от Словакии отмены концерта российской оперной певицы Нетребко

Pravda: посол Украины Кастран хотел добиться отмены концерта Нетребко в Словакии
close
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Посол Украины в Братиславе Мирослав Кастран направил Словакии дипломатическую ноту протеста, пытаясь таким образом добиться отмены концерта российской певицы Анны Нетребко в стране. Об этом сообщил портал Pravda со ссылкой на источник в правительстве Словакии.

Представитель правительства, пожелавший остаться анонимным, заявил, что в последние недели между главой дипмиссии Украины и министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланаром разногласия возникают все чаще. В частности, Кастран назвал проведение концерта Нетребко в Братиславе «неприемлемым».

До этого Кастрана вызывали в министерство иностранных дел Словакии и выражали ему протест из-за вмешательства Украины во внутренние дела страны. Ему рассказали об осведомленности властей о том, что украинцы свозят группы своих соотечественников на антиправительственные митинги в Братиславу.

29 января украинский лидер Владимир Зеленский резко раскритиковал премьера Словакии Роберта Фицо за то, что Братислава не желает покупать газ у Соединенных Штатов и выступает за нормализацию связей с Россией.

Ранее полиция Словакии задержала украинца из-за угрозы госпереворота.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами