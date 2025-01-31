Украина пыталась добиться от Словакии отмены концерта российской оперной певицы Нетребко

Посол Украины в Братиславе Мирослав Кастран направил Словакии дипломатическую ноту протеста, пытаясь таким образом добиться отмены концерта российской певицы Анны Нетребко в стране. Об этом сообщил портал Pravda со ссылкой на источник в правительстве Словакии.

Представитель правительства, пожелавший остаться анонимным, заявил, что в последние недели между главой дипмиссии Украины и министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланаром разногласия возникают все чаще. В частности, Кастран назвал проведение концерта Нетребко в Братиславе «неприемлемым».

До этого Кастрана вызывали в министерство иностранных дел Словакии и выражали ему протест из-за вмешательства Украины во внутренние дела страны. Ему рассказали об осведомленности властей о том, что украинцы свозят группы своих соотечественников на антиправительственные митинги в Братиславу.

29 января украинский лидер Владимир Зеленский резко раскритиковал премьера Словакии Роберта Фицо за то, что Братислава не желает покупать газ у Соединенных Штатов и выступает за нормализацию связей с Россией.

Ранее полиция Словакии задержала украинца из-за угрозы госпереворота.