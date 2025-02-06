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В США нашли утерянную 100 лет назад пленку с немым кино

NBC: в Нью-Йорке нашли утерянную 100 лет назад пленку с фильмом про Линкольна
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Stapleton Historical Collection/Global Look Press

В Нью-Йорке нашли утерянную пленку с немым фильмом о жизни 16-го президента США Авраама Линкольна «Сердце Линкольна». Об этом сообщает NBC.

Пленку нашел стажер Дэн Мартин в архиве исторических фильмов Лауро в Гринпорте, штата Нью-Йорк. Он перебирал коробки со старыми фильмами, переданные в дар архиву.

Киноархивист Элиот Киссилефф смог очистить и оцифровать фильм, чтобы его больше никогда нельзя было потерять. По его мнению, им повезло, что пленка сохранилась в хорошем состоянии.

По данным телеканала, эта 16-миллиметровая пленка является единственной известной сохранившейся копией «Сердца Линкольна». Она была внесена Библиотекой конгресса в список из 7000 немых фильмов, считавшихся утерянными навсегда. Картина была выпущена компанией Universal в 1915 году.

Режиссером и исполнителем главной роли в фильме был Фрэнсис Форд – старший брат оскароносного режиссера Джона Форда. Фильм рассказывает не только о Линкольне, но и о жизни Америки во время Гражданской войны.

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