Бабушка из «Папиных дочек» назвала имя своей любимой экранной внучки

Актриса Волкова призналась, что у нее в гримерке стоит детское фото Пуговки

Актриса Ольга Волкова, известная по роли бабушки Антонины Семеновны в ситкоме «Папины дочки» и его продолжении, назвала имя своей любимой экранной внучки. Ее слова передает Teleprogramma.pro.

«Я их всех люблю. Но Пуговка меня поразила давно-давно, и до сих пор у меня [в гримерке] стоит эта фотография», — поделилась 85-летняя артистка.

Волкова рассказала, что не поддерживает связь с актрисой Екатериной Старшовой, которая исполнила в «Папиных дочках» роль Пуговки. Артистка посетовала, что Старшова не приняла участие в продолжении ситкома.

«Жалко, что Катюшу потеряла. И нет ее телефона, а то бы я дозвонилась ей. <…> Но моих экранных внучек часто показывают в разных программах. И я слежу за тем, кто, где и чем занимается», — заявила Волкова.

2 января стартовала премьера третьего сезона сериала «Папины дочки. Новые». В новых сериях глава семейства Веник (Филипп Бледный) будет скрывать от дочерей свои отношения с психологом Татьяной, из-за чего пара часто будет попадать в нелепые ситуации. Также сообщалось, что START и СТС уже приступили к съемкам четвертого сезона шоу.

Ранее стало известно, что актер Александр Устюгов жил на чердаке после переезда в Москву.