Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Ментовских войн» жил на чердаке и стирал в пруду после переезда в Москву

Актер Александр Устюгов признался, что жил на чердаке после переезда в Москву
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Актер Александр Устюгов, известный по сериалу «Ментовские войны», вспомнил в беседе с WomanHit о том, как жил на чердаке после переезда в Москву.

Устюгов родился в казахстанском городе Экибастуз, а в столицу России приехал ради учебы в театральном училище. Причем до Москвы, рассказал актер, он добирался автостопом, так как у него не было денег.

«Я же не мог сказать, что не приехал учиться, потому что не смог доехать? Это как-то нелепо. И я считаю так до сих пор: «Нет денег, иди пешком», — пояснил артист.

В Москве Устюгов какое-то время жил на чердаке, расположенном в многоэтажке на улице Лобачевского 96. Актер признался, что ностальгирует по тем временам, когда проезжает мимо здания.

«И там рядом находится ну не озеро, но пруд. Сейчас там все изменилось, уже никто не купается. А раньше да. Поэтому это был нормальный ритуал: я с чердачка выползал рано утром, заныривал, причесывался, стирал рубашку», — поделился актер.

Также Устюгов рассказал, что в детстве часто сбегал из дома, из-за чего в его личном деле в милиции стояла формулировка «склонность к бродяжничеству».

«Мне было интересно узнать, что там, за теми пределами, куда едет этот поезд. Выйти за рамки увиденного, непонятного. Поэтому я постоянно сбегал из дома куда глаза глядят. Забирался в поезд и уезжал. Меня ссаживали, возвращали обратно», — вспомнил актер.

Ранее сообщалось, что актера сериала «ГДР» по ошибке арестовали за «пояс шахида».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами