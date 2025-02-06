Звезда «Ментовских войн» жил на чердаке и стирал в пруду после переезда в Москву

Актер Александр Устюгов признался, что жил на чердаке после переезда в Москву

Актер Александр Устюгов, известный по сериалу «Ментовские войны», вспомнил в беседе с WomanHit о том, как жил на чердаке после переезда в Москву.

Устюгов родился в казахстанском городе Экибастуз, а в столицу России приехал ради учебы в театральном училище. Причем до Москвы, рассказал актер, он добирался автостопом, так как у него не было денег.

«Я же не мог сказать, что не приехал учиться, потому что не смог доехать? Это как-то нелепо. И я считаю так до сих пор: «Нет денег, иди пешком», — пояснил артист.

В Москве Устюгов какое-то время жил на чердаке, расположенном в многоэтажке на улице Лобачевского 96. Актер признался, что ностальгирует по тем временам, когда проезжает мимо здания.

«И там рядом находится ну не озеро, но пруд. Сейчас там все изменилось, уже никто не купается. А раньше да. Поэтому это был нормальный ритуал: я с чердачка выползал рано утром, заныривал, причесывался, стирал рубашку», — поделился актер.

Также Устюгов рассказал, что в детстве часто сбегал из дома, из-за чего в его личном деле в милиции стояла формулировка «склонность к бродяжничеству».

«Мне было интересно узнать, что там, за теми пределами, куда едет этот поезд. Выйти за рамки увиденного, непонятного. Поэтому я постоянно сбегал из дома куда глаза глядят. Забирался в поезд и уезжал. Меня ссаживали, возвращали обратно», — вспомнил актер.

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