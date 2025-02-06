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Александр Ильин — старший рассказал, как живет после рака

Актер Ильин-старший признался, что переехал в деревню после операции на пищевод
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Александр Ильин — старший признался в беседе с kp.ru, что уже больше 15 лет живет в деревне.

Ильин-старший рассказал, что переехал в деревню по совету врача. Медик посоветовал ему больше движения после операции на пищевод.

«Летом я вожу песок и землю. Зимой колю дрова, специально покупаю неколотые. Огородом занимается жена. А я сажаю деревья вокруг. У меня гектар свободного пространства до речки», — поделился артист.

Ильин-старший уточнил, что его приглашают сниматься в кино. Иногда артист соглашается.

В январе 2022 года Александр Ильин-старший рассказал, что ему удалили пищевод и часть легких из-за рака.

Александр Ильин — старший играл в фильмах и сериалах «Русский бунт», «Марш Турецкого», «Даун Хаус», «Последний министр», «Проект Анна Николаевна». Он отец актера Александра Ильина-младшего, сыгравшего Лобанова в телесериале «Интерны».

4 февраля звезду «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Василия Ливанова выписали из больницы. Его жена Елена объяснила, что артиста часто госпитализируют из-за нехватки железа. В связи с этим актера периодически отвозят в реанимационный центр, где стабилизируют.

Ранее Волочкова пожаловалась на боли в паху после отдыха с молодым танцором.

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