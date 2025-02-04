Волочкова пожаловалась на боли в паху после отдыха с молодым танцором

Балерина Волочкова заявила, что у нее болит пах после отдыха на Мальдивах

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что у нее болит пах после отдыха на Мальдивах. Ее слова передает «Пятый канал».

По словам Волочковой, до отъезда за границу у нее была большая нагрузка на мышцы — она проводила по пять выступлений в месяц. И теперь у нее болит в паховой области.

«Я испугалась, что как раз опять после отдыха опять нагрузка. И мой пах вообще не понял, что с ним происходит», — заявила балерина.

Также Волочкова призналась, что оказалась под впечатлением от своего молодого спутника в поездке, 26-летнего танцора Марчела Абаби. Мужчина, по ее словам, оказался очень внимательным и не позволял ей ничего делать самой.

«Очень классно проводили время, смеялись много. Он меня поднимал в поддержке. <…> Все время был рядом. Знаки внимания, конечно же, оказывал», — отметила экс-солистка Большого театра.

10 января Telegram-канал «Светский хроник» выяснил, что Волочкова отдыхала на Мальдивах с 26-летним танцором по имени Марчел. Мужчина был задействован в шоу балерины «Одержимость». Он также развивает музыкальную карьеру под псевдонимом Marcel.

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