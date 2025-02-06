В Минкульте РФ ответили, как политика повлияет на «Интервидение»

Министр культуры России Ольга Любимова рассказала в беседе с ТАСС, что музыкальный конкурс «Интервидение» будет лишен политической конъюнктуры.

Любимова заявила, что победителя будут выбирать по качеству песни, музыки и интересному исполнению. Она заявила, что не одобряет, когда участники становятся лауреатами благодаря трансляции определенной политической или социальной повестки. Любимова добавила, что конкурс будет организован на международном уровне.

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в сентябре 2025 года в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета конкурса стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал, что конкурс предоставит возможность всем странам «без всякой цензуры» показать свои лучшие музыкальные традиции. Он гарантировал, что в «Интервидении» не будет «извращений и издевательств над природой человека, как в ходе Олимпийских игр в Париже».

Ранее Пригожин захотел заняться «Интервидением».