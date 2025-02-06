Суд продлил арест основателю группы «Смысловые галлюцинации» Владимиру Бурдину. Об этом сообщает РИА Новости.

Бурдина обвиняют в нарушении пункта «з» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия…»). Ему грозит 10 лет лишения свободы по этой статье.

По данным Telegram-канала «Вечерние ведомости», в ноябре 2024 года Бурдин ударил человека ножом в ходе конфликта — этот инцидент, утверждает канал, и послужил возбуждения причиной уголовного дела. Из-за случившегося артиста изначально поместили в психдиспансер, но 27 января судья свердловского суда избрала ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Владимир Бурдин — сооснователь и участник первого состава рок-группы «Смысловые галлюцинации». В 1993 году рокер покинул группу ради сольной карьеры, в последние годы музыкант выступал с группой «Братья Агафуровы».

В 2017 году против Бурдина уже возбуждали дело по статье 111 УК РФ, когда он ранил бывшего спецназовца в Москве, который, по его словам, приставал к его жене.

Ранее Харламов задолжал налоговой более 700 тыс. рублей.