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Основатель «Смысловых галлюцинаций» находится в СИЗО из-за нападения с ножом

Против музыканта Владимира Бурдина возбудили уголовное дело за нападение с ножом
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Владимир Бурдин/YouTube

Сооснователь группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин находится в СИЗО на фоне возбуждения против него уголовного дела. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Свердловского облсуда.

Бурдина обвиняют в нарушении пункта «з» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия…»). Музыканта взяли под стражу до 11 февраля. Ему грозит 10 лет лишения свободы по этой статье.

По данным Telegram-канала «Вечерние ведомости», в ноябре 2024 года Бурдин ударил человека ножом в ходе конфликта — этот инцидент, утверждает канал, и послужил возбуждения причиной уголовного дела. Из-за случившегося артиста изначально поместили в психдиспансер, но 27 января судья свердловского суда избрала ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Владимир Бурдин — сооснователь и участник первого состава рок-группы «Смысловые галлюцинации». В 1993 году рокер покинул группу ради сольной карьеры, в последние годы музыкант выступал с группой «Братья Агафуровы».

В 2017 году против Бурдина уже возбуждали дело по статье 111 УК РФ, когда он ранил бывшего спецназовца в Москве, который, по его словам, приставал к его жене.

Ранее сообщалось, что режиссеры ездят в колонию к Михаилу Ефремову.

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