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Стало известно, когда Орбакайте встретится с Пугачевой

«7дней.ru»: певица Кристина Орбакайте приедет к Пугачевой на Кипр 8 мая
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Кристина Орбакайте встретится со своей матерью Аллой Пугачевой весной 2025 года. Об этом сообщает «7дней.ru».

В текущем году у Орбакайте запланирован гастрольный тур по Европе. Он откроется 8 мая с концертом артистки в кипрском городе Лимасол, где, утверждает издание, сейчас проживает Пугачева.

Затем певица даст шесть выступлений в разных городах Германии. Также российская исполнительница выступит в Швейцарии, Испании, Чехии, Эстонии и Литве.

18 ноября 2024 года стало известно, что Кристина Орбакайте решила отказаться от новогодних корпоративов в России, поскольку боится возможных отмен своих концертов. Telegram-канал Mash сообщал, что исполнительницу волнуют политическая ситуация в стране и общественное давление.

По информации СМИ, сейчас Орбакайте живет в Калифорнии. Согласно данным Telegram-канала, артистка все еще хочет возобновить концертную деятельность в России, так как в США ее выступления не пользуются такой же популярностью.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сегодня знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее сообщалось, что Евгению Беркович этапируют в колонию.

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