Подмосковную дачу Аллы Пугачевой не смогли продать и сдают в аренду за миллионы

Подмосковную дачу народной артистки СССР Аллы Пугачевой не смогли продать и сдают в аренду за 2 миллиона рублей в месяц. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Трехэтажный особняк с причалом площадью 760 квадратных метров, напоминает издание, больше года назад выставили на продажу более чем за 150 миллионов рублей. Дом певицы переписан на ее внука Никиту Преснякова, за последние полгода он стал дороже на 20 миллионов рублей.

Если арендатор планирует снимать особняк на срок меньше 11 месяцев, цена составит 2 миллиона рублей, если на больший срок — 1,8 миллиона рублей в месяц. В доме работает управляющая, которая может стирать, убирать и готовить за 90 тысяч рублей в месяц.

Построенный в 1999 году дом реконструировали в 2020 году, внутри особняка есть дорогая дизайнерская мебель, дубовые лестницы и двери, кинотеатр, мансарда с бильярдом, шесть спален, спа, хаммам, бассейн и другое.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

В мае 2024 года проживающий с США Никита Пресняков приезжал в Россию для продажи дома.

Ранее юрист рассказал, что организаторы, которые решат пригласить Аллу Пугачеву на концерт в Россию, столкнутся с рядом трудностей.