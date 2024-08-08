Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подмосковную дачу Аллы Пугачевой не смогли продать и сдают в аренду за миллионы

SHOT: дачу певицы Аллы Пугачевой начали сдавать в аренду за 2 миллиона рублей

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Подмосковную дачу народной артистки СССР Аллы Пугачевой не смогли продать и сдают в аренду за 2 миллиона рублей в месяц. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Трехэтажный особняк с причалом площадью 760 квадратных метров, напоминает издание, больше года назад выставили на продажу более чем за 150 миллионов рублей. Дом певицы переписан на ее внука Никиту Преснякова, за последние полгода он стал дороже на 20 миллионов рублей.

Если арендатор планирует снимать особняк на срок меньше 11 месяцев, цена составит 2 миллиона рублей, если на больший срок — 1,8 миллиона рублей в месяц. В доме работает управляющая, которая может стирать, убирать и готовить за 90 тысяч рублей в месяц.

Построенный в 1999 году дом реконструировали в 2020 году, внутри особняка есть дорогая дизайнерская мебель, дубовые лестницы и двери, кинотеатр, мансарда с бильярдом, шесть спален, спа, хаммам, бассейн и другое.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

В мае 2024 года проживающий с США Никита Пресняков приезжал в Россию для продажи дома.

Ранее юрист рассказал, что организаторы, которые решат пригласить Аллу Пугачеву на концерт в Россию, столкнутся с рядом трудностей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами