Продюсер объяснил успех песни «Сигма Бой»

Для написания хитового трека, такого как «Сигма Бой» исполнительниц Betsy и Марии Янковской, не нужно музыкальное образование. Об этом заявил в разговоре с RT продюсер и композитор Игорь Матвиенко, говоря о том, что влияет на успех в шоу-бизнесе.

«Для этого (создания подобной песни. — «Газета.Ru») вообще не нужно никакого образования, чисто драйв и умение поймать настроение. Если же это что-то чуть посерьезнее, то, конечно, нужно образование», — сказал Матвиенко.

Он подчеркнул, что музыкальное образование обязательно необходимо продюсерам, композиторам, потому что «нужно знать, как все устроено».

Песня «Сигма Бой» вышла в октябре 2024 года. Ее исполняют певицы Бэтси (настоящее имя — Светлана Чертищева, 11 лет) и Мария Янковская (12 лет). Композиция набрала на YouTube более 51 млн просмотров за три месяца. В середине трек попал на седьмую строчку мирового чарта «Hot Dance/Pop Songs» от Billboard.

По мнению Марии Янковской, секрет «Сигма Бой» кроется в идеальном сочетании мелодии и танца.

Ранее отец исполнительницы песни «Сигма Бой» ответил на обвинения в плагиате.