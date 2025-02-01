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Исполнительница хита «Сигма бой» назвала секрет успеха песни

Певица Янковская узнала о своем попадании в мировой чарт от мамы
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Детское радио/Rutube

Одна из исполнительниц хита «Сигма бой». 12-летняя певица Мария Янковская рассказала РИА Новости о своем попадании в чат Billboard.

По словам Янковской, она не знала о мировом музыкальном чарте Billboard, пока не попала в него с песней, которую исполняет с 11-летней певицей Betsy (настоящее имя Светлана Чертищева).

«Мне мама сказала, что я в мировом чарте на седьмом месте. Я просто бегала по дому, орала и не могла поверить: «Что? Мировой чарт? В смысле? Как я там могла вообще оказаться?» — вспоминала артистка на фан-встрече.

Секрет хита «Сигма Бой», по мнению девочки, в идеальном сочетании мелодии и танца.

«Мне очень нравится наша мелодия и музыкальный танец. И, конечно же, наши голоса, я считаю, очень гармонируют», — поделилась мнением она.

Сейчас Янковская и Чертищева планируют выступать сольно.

Песня «Сигма бой» вышла в октябре 2024 года. Композиция стала вирусной вскоре после релиза — она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. В середине января композиция попала на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/ Pop Songs» от Billboard.

Накануне депутат Европарламента Петр Быстрон назвал хит «Сигма бой» хорошей поп-песней.

Ранее автор хита «Сигма бой» Михаил Чертищев рассказал о воспитании дочери.

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