Яна Поплавская сообщила, что Алексея Кортнева «отменили» в Театре мюзикла

Актриса и телеведущая Яна Поплавская в своем Telegram-канале рассказала об «отмене» лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева.

Как отмечается в посте, музыкант должен был поучаствовать в спектакле «Тест на любовь» в Московском театре мюзикла.

«Так быстро нетвойнистов еще не отменяли. Руководство театра пишет объяснительную в Минкульт», — сообщила Поплавская.

В 2022 году Кортнев выступил против проведения специальной военной операции России на Украине, после чего, как писали СМИ, артист уехал в США. В 2024 году его группа «Несчастный случай» провела гастрольный тур по США и Канаде. В конце января этого года Федеральная налоговая служба запустила процесс ликвидации одноименной компании Кортнева. Музыканту принадлежало 50% ее акций. Вторая половина была у директора коллектива Андрея Воронцова, которого не стало в 2024 году. По данным SHOT, «На всякий случай» была убыточной: на протяжении нескольких лет она стабильно уходила в минус на 235 тыс. рублей.

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