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Лолита Милявская назвала Яну Поплавскую «псевдопатриоткой»

Певица Лолита Милявская заявила, что не верит в патриотизм Яны Поплавской
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певица Лолита Милявская осудила на шоу «Соловьев Live» Яну Поплавскую за то, что актриса слишком активно поддерживает специальную военную операцию на Украине.

«Есть куча псевдопатриотов. Я не верю, например, Яне Поплавской, которая орет бесконечно: для меня вчера она праздновала шаббат, а сегодня уже христианка», — заявила исполнительница.

Ведущий программы напомнил Милявской, что сын Поплавской ушел на фронт. На это артистка ответила, что у многих ее знакомых родственники и дети находятся на СВО.

«У многих дети так поступают [уходят на фронт]. Да, люди плачут, молятся…И я помогаю, но не значит, что я ору об этом», — подчеркнула певица.

На той же передаче Лолита Милявская назвала предателем Филиппа Киркорова. Она осудила коллегу за критику по отношению к блогерше Анастасии Ивлеевой после ее «голой» вечеринки.

«Ну что с него взять? Он — человек, который готов на что угодно. Предать кого угодно. Это человек, который был на вечеринке так же, как и я, 2 или 3 часа. И при этом обвинил Настю Ивлееву почему-то», — заявила Милявская.

Ранее сообщалось, что в Союзе отцов потребовали отменить концерт Дианы Арбениной в Новосибирске

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