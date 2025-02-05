Рэпер Потап уехал с Украины

Рэпер Потап сообщил, что уехал с Украины в Испанию полгода назад

Украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) признался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что последние полгода проживает в Испании.

Потап обосновался в Барселоне, где открыл свой бизнес. По словам артиста, он выбрал этот город из-за «сочетания моря, музыки, культуры и красивого аэропорта». Он назвал Барселону городом творческих людей, где работают множество профессионалов.

2 июня 2024 года издание aif.ru сообщало, что Потап якобы уехал с Украины еще в 2022 году.

В мае Потап попал в скандал. РЕН ТВ заявлял, что рэпер написал, а потом удалил пост об актрисе Анастасии Заворотнюк после того, как ее не стало. Телеканал показал скриншот, на котором Потапенко якобы опубликовал сторис в Instagram с Заворотнюк и фразой на украинском языке: «Ну что, Настя, весело было играть образы, выставляя украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь».

Сам Потапенко заявил, что не писал поста об Анастасии Заворотнюк. Он посоветовал не доверять «отфотошопленным кадрам», которые, считает артист, «нацелены на дискредитацию украинцев».

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