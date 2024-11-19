В Омске после протестов казаков отменили концерт Дианы Арбениной

В Омске отменили концерт певицы Дианы Арбениной после протестов местных казаков. Об этом сообщает издание «Подъем».

Шоу должно было состояться 23 ноября на «G-Drive Арене». Обладатели билетов получили сообщения о том, что мероприятие отменяется «по техническим причинам». По словам представителей концертной площадки, решение приняли организаторы.

Представители площадки уточнили, что на официальных сайтах «G-Drive Арены» в продаже билетов на Диану Арбенину не было.

До этого «Совет атаманов казачьего народа» обратился к губернатору Омской области с требованием отменить выступление Арбениной. Однако представители общественной организации уточнили, что ответа от Виталия Хоценко и правительства не получили.

В Омском минкульте также заявили, что не причастны к отмене концерта.

«Не мы отвечаем за отмену концертов. У министерства культуры нет никаких возможностей отмены коммерческих концертов в коммерческих организациях», — сказали в пресс-службе, добавив, что концерт отменили организаторы.

Казаки требовали запретить концерт Арбениной за то, что в 2014 году она дала концерт в Киеве, а после говорила, что не знает, на чьей стороне правда в конфликте на Донбассе. При этом после начала спецоперации России на Украине Арбенина подтвердила, что остается в стране.

«Еще в апреле 2022 года я сказала, что я никуда не уеду, я остаюсь в своей стране с моим народом, с моей культурой. И если каким-то любителям заголовков не ясно, что это значит, я расшифрую: все, что происходит сейчас с моей страной, — это огромная трагедия», — говорила она.

Коллектив «Ночные снайперы» основали Диана Арбенина и Светлана Сурганова в 1993 году. В начале нулевых последняя покинула группу, продолжив карьеру с коллективом «Сурганова и оркестр». Арбенина, в свою очередь, продолжила работу над «Ночными снайперами».

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