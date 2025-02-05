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Зять Пригожина пропал на СВО

Дочь продюсера Пригожина Даная заявила, что ее муж год назад без вести пропал на СВО
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danaya_prigozhina/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Дочь Иосифа Пригожина заявила, что ее муж Евгений Ткаченко без вести пропал на СВО. Об этом 27-летняя Даная рассказала в своем Telegram-канале.

Зять известного продюсера находится в статусе «без вести пропавший» уже 1 год и 2 месяца.

«Новостей нет, хайпиться на этой теме мне не хочется. С каждым разом вопросов все больше и больше», — написала она.

Даная также опубликовала видео с сыном от Ткаченко.

«Каждый день «папа домой», «папа дом», «мама, где папа?». Каждый раз, подходя к окну, показывает на ворота, говорит — папа», — рассказала она о том, как скучает ребенок.

Дочь продюсера вышла замуж за Евгения Ткаченко 3 марта 2022 года. Девушка рассказывала, что супруг долго добивался ее внимания — сначала Даная не верила в серьезность его намерений, мимолетные романы ее не интересовали, но позже доверилась ему. Иосифа Пригожина на свадьбе не было, он не хотел встречаться с бывшей женой, матерью Данаи.

В октябре 2023 года девушка перенесла микроинсульт, вскоре после этого ее мужа мобилизовали.

Ранее Юлия Чичерина предложила исполнить на «Интервидении» песню об СВО.

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