Зять Пригожина пропал на СВО

Дочь продюсера Пригожина Даная заявила, что ее муж год назад без вести пропал на СВО

Дочь Иосифа Пригожина заявила, что ее муж Евгений Ткаченко без вести пропал на СВО. Об этом 27-летняя Даная рассказала в своем Telegram-канале.

Зять известного продюсера находится в статусе «без вести пропавший» уже 1 год и 2 месяца.

«Новостей нет, хайпиться на этой теме мне не хочется. С каждым разом вопросов все больше и больше», — написала она.

Даная также опубликовала видео с сыном от Ткаченко.

«Каждый день «папа домой», «папа дом», «мама, где папа?». Каждый раз, подходя к окну, показывает на ворота, говорит — папа», — рассказала она о том, как скучает ребенок.

Дочь продюсера вышла замуж за Евгения Ткаченко 3 марта 2022 года. Девушка рассказывала, что супруг долго добивался ее внимания — сначала Даная не верила в серьезность его намерений, мимолетные романы ее не интересовали, но позже доверилась ему. Иосифа Пригожина на свадьбе не было, он не хотел встречаться с бывшей женой, матерью Данаи.

В октябре 2023 года девушка перенесла микроинсульт, вскоре после этого ее мужа мобилизовали.

Ранее Юлия Чичерина предложила исполнить на «Интервидении» песню об СВО.