Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Потап заявил, что не писал поста об Анастасии Заворотнюк

Украинский певец Потап назвал отфотошопленным пост о Заворотнюк

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Украинский певец Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) заявил, что не писал поста об Анастасии Заворотнюк.

«Российское ИСПО в действии, но предлагаю не попадаться на такие провокации. Еще одна дезинформация, которая направлена на то, чтобы выставить украинцев в негативном свете», — написал музыкант.

Потапенко посоветовал не доверять «отфотошопленным кадрам», которые, считает артист, «нацелены на дискредитацию украинцев».

При этом до этого РЕН ТВ сообщал, что Потап удалил пост об Анастасии Заворотнюк. Телеканал в своем Telegram-канале также опубликовал скриншот записи артиста. На снимке Потапенко опубликовал сторис в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) с Заворотнюк и фразой на украинском языке: «Ну что, Настя, весело было играть образы, выставляя украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь».

Позднее стало известно, что интернет-пользователи раскритиковали Потапенко за злорадство. В СМИ писали, что подписчики понадеялись на «отмену» Потапа на Украине после поста, а также назвали его «больным».

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось две недели назад.

Самой известной актерской работой Анастасии Заворотнюк стала главная роль в комедийном сериале «Моя прекрасная няня». Всего за пять лет знаменитость снялась в 173 сериях проекта. Она также принимала участие в телешоу «Танцы на льду», «Танцы со звездами», «Брачные игры», «Две звезды».

Ранее Садальский рассказал, как жила Заворотнюк в последние годы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами