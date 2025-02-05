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Продюсер Дзюник о возможной мобилизации Сердючки: «Возможно, что кто-то ему угрожает»

Продюсер Дзюник заявил, что Сердючке могу угрожать мобилизацией на Украине
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Продюсер Леонид Дзюник усомнился в беседе с изданием «Абзац», что певца Андрея Данилко, выступающего в сценическом образе проводницы Верки Сердючки, мобилизуют.

По словам Дзюника, Данилко хорошо «отрабатывает в поддержку киевского режима», поэтому его вряд ли отправят на фронт. Продюсер не исключил, что мобилизация артиста может произойти. Шоумен намекнул, что не может предугадать действия украинской власти.

«С другой стороны, глядя на то, что происходит в стране, на этих сумасшедших и обезумевших людей, которые управляют Украиной... Вполне возможно, что кто-то ему угрожает мобилизацией», — заявил Дзюник.

5 февраля Telegram-канал SHOT сообщил, что Данилко запретили покидать Украину без надзора под угрозой мобилизации. По данным издания, 51-летнего артиста не выпускают из страны на корпоративы — ему можно выступать только на благотворительных концертах с разрешения Минкульта страны.

Кроме того, деньги за выступления отправляются в офис президента Украины, где решают их судьбу. Как заявляет SHOT, во время выступлений Сердючка обязана высказаться в поддержку Украины.

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