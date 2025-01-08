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Земфира отказалась от критики России из-за боязни запрета на въезд в ОАЭ

Mash: певица Земфира отказалась от политических высказываний на концерте в Дубае
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Евгений Фельдман/РИА Новости

Певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) отказалась от политических высказываний на своем концерте в Дубае, который прошел 7 января в Coca-Cola Arena.Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, организаторы концерта «серьезно поговорили» с артисткой накануне ее выступления, пригрозив штрафом, запретом на въезд в ОАЭ и отменой концерта. Земфире напомнили о том, как местные власти оштрафовали Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) и Верку Сердючку за антироссийские высказывания.

Также на мероприятии усиленно работала охрана, которая запрещала зрителям проносить флаги и плакаты, выкрикивать лозунги.

В октябре 2024 года похожую беседу провели с украинской певицей Светланой Лободой, потребовав от нее отказаться от политических высказываний на концерте в Дубае. СМИ сообщали тогда, что певица согласилась с условиями организаторов, поскольку «учла просевшие доходы».

В январе 2024 года сообщалось, что Максим Галкин отказался выступать в Дубае. По данным СМИ, комик побоялся новых штрафов и возможного запрета на въезд в страну «из-за специфики своей программы».

Ранее комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) рассказал, что его жена рожала бесплатно в Испании.

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