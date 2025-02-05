Верку Сердючку не выпускают из Украины на корпоративы под угрозой мобилизации

Артисту Андрею Данилко, выступающему в сценическом образе проводницы Верки Сердючки, запретили покидать Украину без надзора под угрозой мобилизации. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, 51-летнего Данилко не выпускают из страны на корпоративы — ему можно выступать только на благотворительных концертах с разрешения Минкульта страны.

Кроме того, деньги за выступления отправляются в офис президента Украины, где решают их судьбу. Также, пишет Life, во время выступлений Сердючка обязана высказаться в поддержку Украины.

Наконец, Данилко не может покинуть страну без надзора специального сотрудника, который постоянно должен быть рядом с артистом. Как выяснило издание, агент Андрея Данилко неоднократно озвучивал эти условия организаторам концертов из разных европейских стран за последние месяцы.

Издание добавляет, что частный тур Сердючки в США в 2023 году уже был отменен из-за попадания Данилко и его команды под призывной возраст. Утверждается, что если артист нарушит строгие правила выезда, то будет мобилизован.

В 2024 году слушатели на Украине возмутились песнями Верки Сердючки на русском.

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