Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Верку Сердючку не выпускают из Украины на корпоративы под угрозой мобилизации

SHOT: в ряды ВСУ могут мобилизовать Верку Сердючку
close
Алексей Юшенков/РИА Новости

Артисту Андрею Данилко, выступающему в сценическом образе проводницы Верки Сердючки, запретили покидать Украину без надзора под угрозой мобилизации. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, 51-летнего Данилко не выпускают из страны на корпоративы — ему можно выступать только на благотворительных концертах с разрешения Минкульта страны.

Кроме того, деньги за выступления отправляются в офис президента Украины, где решают их судьбу. Также, пишет Life, во время выступлений Сердючка обязана высказаться в поддержку Украины.

Наконец, Данилко не может покинуть страну без надзора специального сотрудника, который постоянно должен быть рядом с артистом. Как выяснило издание, агент Андрея Данилко неоднократно озвучивал эти условия организаторам концертов из разных европейских стран за последние месяцы.

Издание добавляет, что частный тур Сердючки в США в 2023 году уже был отменен из-за попадания Данилко и его команды под призывной возраст. Утверждается, что если артист нарушит строгие правила выезда, то будет мобилизован.

В 2024 году слушатели на Украине возмутились песнями Верки Сердючки на русском.

Ранее Чичерина предложила исполнить на «Интервидении» песню про СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами