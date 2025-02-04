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Боня назвала условие, при котором выйдет в голом платье как у Цензори

Блогерша Виктория Боня заявила, что ходила бы голая в браке с Канье Уэстом
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victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Виктория Боня прокомментировала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) голое платье Бьянки Цензори.

Подписчик Бони спросил, смогла бы ли телеведущая выйти в свет в голом платье, как у Цензори. Блогерша ответила, что с таким мужем, как Канье Уэст, сделала бы это.

«Если бы у меня был муж как Канье, я бы ходила голая каждый день», — заявила телеведущая.

Бьянка Цензори появилась на красной дорожке «Грэмми» в шубе и абсолютно прозрачном платье, под которым не было белья. Расположившись перед фотографами, Канье Уэст, предположительно, дал жене команду сбросить шубу, после чего она осталась практически голой. После этого пара покинула мероприятие.

4 февраля Daily Mail сообщил, что Канье Уэст лишится как минимум $20 млн из-за «голого» платья своей жены Бьянки Цензори на церемонии вручения премии «Грэмми». Инсайдер утверждает, что рэпер потерял контракт на эти деньги на шоу в Японии из-за поведения на «Грэмми».

Ранее Канье Уэста заподозрили в употреблении «Оземпика» для похудения.

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