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«То, чего людям не хватает»: Игорь Матвиенко о мюзикле про «Иванушек International»

Композитор Матвиенко заявил, что работает над мюзиклом о группе «Иванушки International»
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Дмитрий Коробейников/РИА «Новости»

Композитор Игорь Матвиенко рассказал, что планирует создать мюзикл про группу «Иванушки International». Его цитирует РИА Новости.

По словам Матвиенко, мюзикл будет создавать у зрителей романтическое настроение.

«Это как раз о том, чего людям не хватает — абсолютно простых эмоций. Это очень добрая музыка», — сказал он.

Композитор признался, что пробовал создать для коллектива взрослый репертуар, однако получаются «уже не «Иванушки». В мюзикле он увидел возможность возродить историю, когда «Иванушки» были «пацанами».

Накануне певица Бритни Спирс назвала Натали Портман и Селену Гомес главными претендентками на главную роль в предстоящем байопике о ней.

Предстоящий документальный фильм станет экранизацией мемуаров певицы под названием «Бритни Спирс: The Woman in Me», которые она выпустила в 2023 году. Режиссером выступит Джон М. Чу, снявший мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» с Арианой Гранде.

Ранее актер Идрис Эльба признался, что провел ночь в тюремной камере ради роли Манделы.

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