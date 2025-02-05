«То, чего людям не хватает»: Игорь Матвиенко о мюзикле про «Иванушек International»

Композитор Матвиенко заявил, что работает над мюзиклом о группе «Иванушки International»

Композитор Игорь Матвиенко рассказал, что планирует создать мюзикл про группу «Иванушки International». Его цитирует РИА Новости.

По словам Матвиенко, мюзикл будет создавать у зрителей романтическое настроение.

«Это как раз о том, чего людям не хватает — абсолютно простых эмоций. Это очень добрая музыка», — сказал он.

Композитор признался, что пробовал создать для коллектива взрослый репертуар, однако получаются «уже не «Иванушки». В мюзикле он увидел возможность возродить историю, когда «Иванушки» были «пацанами».

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