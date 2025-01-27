Натали Портман и Селена Гомес названы главными претендентками на роль Бритни Спирс

Певица Бритни Спирс назвала Натали Портман и Селену Гомес главными претендентками на главную роль в предстоящем байопике о ней. Об этом Life And Style Magazine.

Инсайдер сообщил изданию, что Спирс будет принимать активное участие в создании документального фильма — сейчас она рассматривает кандидаток на главную роль.

«Бритни обожает Натали Портман, считает ее невероятной актрисой и с удовольствием рассмотрела бы ее на роль. Она думает, что с правильным гримером Портман могла бы легко преобразиться», — поделился источник.

Похожего мнения, отметил собеседник издания, Бритни придерживается относительно кандидатуры Селены Гомес. Он подчеркнул, что Бритни нравится Гомес как человек и как артистка. Также она считает, что Гомес было бы легче показать ее на экране, поскольку знаменитость тоже в молодом возрасте стала звездой.

Предстоящий документальный фильм станет экранизацией мемуаров певицы под названием «Бритни Спирс: The Woman in Me», которые она выпустила в 2023 году. Режиссером выступит Джон М. Чу, снявший мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» с Арианой Гранде.

В августе 2024 года актриса Эмма Роберт заявляла, что мечтает сыграть Бритни Спирс в предстоящем байопике. Она признавалась, что в молодости была фанаткой артистки.

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