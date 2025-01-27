Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Натали Портман и Селена Гомес названы главными претендентками на роль Бритни Спирс

Life & Style: Бритни Спирс назвала Портман лучшей кандидаткой на роль в байопике
close
Кадр из клипа/Britney Spears/YouTube

Певица Бритни Спирс назвала Натали Портман и Селену Гомес главными претендентками на главную роль в предстоящем байопике о ней. Об этом Life And Style Magazine.

Инсайдер сообщил изданию, что Спирс будет принимать активное участие в создании документального фильма — сейчас она рассматривает кандидаток на главную роль.

«Бритни обожает Натали Портман, считает ее невероятной актрисой и с удовольствием рассмотрела бы ее на роль. Она думает, что с правильным гримером Портман могла бы легко преобразиться», — поделился источник.

Похожего мнения, отметил собеседник издания, Бритни придерживается относительно кандидатуры Селены Гомес. Он подчеркнул, что Бритни нравится Гомес как человек и как артистка. Также она считает, что Гомес было бы легче показать ее на экране, поскольку знаменитость тоже в молодом возрасте стала звездой.

Предстоящий документальный фильм станет экранизацией мемуаров певицы под названием «Бритни Спирс: The Woman in Me», которые она выпустила в 2023 году. Режиссером выступит Джон М. Чу, снявший мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» с Арианой Гранде.

В августе 2024 года актриса Эмма Роберт заявляла, что мечтает сыграть Бритни Спирс в предстоящем байопике. Она признавалась, что в молодости была фанаткой артистки.

Ранее актер Идрис Эльба признался, что провел ночь в тюремной камере ради роли Манделы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами