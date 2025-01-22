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Буйнов рассказал о проблемах с концертами после слухов о госпитализации

Певец Буйнов заявил, что его стесняются приглашать на концерты после слухов о госпитализации
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Максим Блинов/РИА Новости

Певец Александр Буйнов признался в беседе с NEWS.ru, что его реже стали звать на концерты из-за слухов об ухудшении здоровья.

Буйнов признался, что не ожидал наличия «таких сильнейших врагов» у себя. Он напомнил, что 6 апреля проведет сольный концерт в Кремле.

«Начал кампанию с одним лечением, с другим, приписывает мне небылицы какие-то. Я сначала смеялся, а потом продюсер мне говорит: люди стесняются после этого приглашать на концерт», — отметил артист.

18 января Telegram-канал SHOT сообщил, что Буйнова экстренно прооперировали в одном из медицинских учреждений Москвы. Источник утверждал, что артист жаловался на сильные боли в ногах и спине, а врачи диагностировали у него травму позвоночника в районе поясницы. Позже певец сообщил, что он абсолютно здоров, несмотря на возникшие слухи.

В декабре артисту также пришлось опровергать другие слухи о своем здоровье. Telegram-канал Mash писал, что у Буйнова якобы прогрессировал рак из-за отмены гормонотерапии. Певец сообщил, что эти данные не соответствуют действительности.

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