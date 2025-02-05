Государство оплатит лечение Буйнова

Лечение народного артиста России Александра Буйнова от рака оплатит государство, сообщает Telegram-канал Mash.

74-летнему певцу прописали полугодовой курс лекарств общей стоимостью в один миллион рублей.

По данным канала, на врачебном консилиуме онкологов Буйнову назначили новый курс гормонотерапии — его будут лечить препаратом «Даролутамид», одна пачка которого стоит от 140 до 180 тысяч рублей.

До этого артиста принимал этот же препарат, но в 2023 году терапию прекратили из-за побочного действия лекарства — артист потерял сознание во время езды на велосипеде и получил черепно-мозговую травму. Врачи обнаружили у него нарушение мозгового кровообращения.

Теперь Буйнов чувствует себя нормально и готовится продолжить лечение. Сейчас, как утверждает канал, он сильно устает от физической нагрузки, и врачи советуют Буйнову поддерживать легкую активность и работать сидя.

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