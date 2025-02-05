Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Сыграла проститутку в 12 лет»: Брук Шилдс присоединилась к TikTok-тренду о травмах

Актриса Брук Шилдс поиронизировала над своей ролью проститутки в 12 лет
close
brookeshields/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американская актриса Брук Шилдс присоединилась к TikTok-тренду «Ты такой смешной», в рамках которого участники в основном рассказывают о своем травматическом опыте.

59-летняя звезда поиронизировала над своей ролью в фильме «Прелестное дитя».

«Ты такая смешная!» Спасибо! Я сыграла проститутку, когда мне только исполнилось 12 лет», — подписала она видео, в котором строит забавные рожицы.

В 14 лет Шилдс также сыграла в фильме «Голубая лагуна», по сюжету которого ее героиня и ее двоюродный брат попадают после кораблекрушения на необитаемый остров и влюбляются друг в друга.

Вирусный тренд «Ты такой смешной» опирается на концепцию, согласно которой преодоление трудностей в жизни делает человека более склонным к юмору. Во всех видео есть текст «Ты такой смешной», после которого автор пишет «спасибо» и делится воспоминаниями о неловком, драматичном или нелепом случае. Авторы роликов под хэштегом #youresofunny рассказывают про домашнее насилие, психологические травмы, нанесенные родителями, проблемы с законом и другое.

Накануне Брук Шилдс заявила, что заслужила признаки старения на лице.

Ранее Наташа Королева пожаловалась на проблемы со сном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами