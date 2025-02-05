«Сыграла проститутку в 12 лет»: Брук Шилдс присоединилась к TikTok-тренду о травмах

Актриса Брук Шилдс поиронизировала над своей ролью проститутки в 12 лет

Американская актриса Брук Шилдс присоединилась к TikTok-тренду «Ты такой смешной», в рамках которого участники в основном рассказывают о своем травматическом опыте.

59-летняя звезда поиронизировала над своей ролью в фильме «Прелестное дитя».

«Ты такая смешная!» Спасибо! Я сыграла проститутку, когда мне только исполнилось 12 лет», — подписала она видео, в котором строит забавные рожицы.

В 14 лет Шилдс также сыграла в фильме «Голубая лагуна», по сюжету которого ее героиня и ее двоюродный брат попадают после кораблекрушения на необитаемый остров и влюбляются друг в друга.

Вирусный тренд «Ты такой смешной» опирается на концепцию, согласно которой преодоление трудностей в жизни делает человека более склонным к юмору. Во всех видео есть текст «Ты такой смешной», после которого автор пишет «спасибо» и делится воспоминаниями о неловком, драматичном или нелепом случае. Авторы роликов под хэштегом #youresofunny рассказывают про домашнее насилие, психологические травмы, нанесенные родителями, проблемы с законом и другое.

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