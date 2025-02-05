Юра Борисов не строит планы на церемонию вручения «Оскара»

Актер Юра Борисов признался, что пока не строит планов на церемонию вручения «Оскара»

Актер Юра Борисов признался в беседе с ТАСС, что пока не думает о планах на церемонию вручения премии «Оскар».

«Я сейчас пока нахожусь здесь, пока дальше ничего не планирую», — поделился артист.

23 января стало известно, что Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора». Конкуренцию ему снова составит Киран Калкин, также в этой категории представлены Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»).

30 января Борисов посмеялся над сравнением его с Золушкой из-за номинации на многие международные награды. В частности, на «Золотой глобус», «Оскар» и BAFTA. Он считает, что сравнения с такой сказочной героиней пока несвоевременные. По мнению Борисова, его достижения нужно оценить позже, а не сейчас.

Борисов также признался, что ему сложно чувствовать радость из-за своей номинации на премию «Оскар». По словам артиста, ему хочется «залезть куда-нибудь в темное место и переждать, пока волна пройдет».

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