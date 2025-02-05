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Опубликован лонг-лист кинопремии «Ника»

В лонг-листе премии «Ника» в номинации «Лучший игровой фильм» оказалось 67 лент
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«Марс Медиа»

Российская Академия кинематографических искусств начала процесс выбора номинантов на национальную кинематографическую премию «Ника» за 2024 год, в лонг-лист которой вошло почти 70 фильмов. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

«Представляем список фильмов и работ, участвующих в конкурсе на соискание национальной кинематографической премии «Ника» за 2024 год», — говорится в сообщении.

В лонг-листе в номинации «Лучший игровой фильм» представлено 67 картин, среди которых: «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина, «Холоп 2» Клима Шипенко, «Летучий корабль» Ильи Учителя, «Любовь Советского Союза» Никиты Высоцкого, «Онегин» Сарика Андреасяна, «Лед 3» Юрия Хмельницкого, «Папу маме заверни» Ивана Архипова, «Руки вверх!» Аскара Узабаева, «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко и другие.

На сайте также говорится, что голосование будет проходить в два тура. Согласно регламенту, зрителям предлагается выбрать не более пяти претендентов в номинации «Лучший фильм», а в профессиональных номинациях — не более трех.

Премия «Ника» была учреждена секретариатом Союза кинематографистов СССР в 1988 году по инициативе режиссера Юлия Гусмана. Первая церемония награждения состоялась 17 декабря 1988 года и вручается за российские фильмы, вышедшие в прокат в год, предшествующий церемонии.

Ранее были названы победители кинопремии «Золотой орел».

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