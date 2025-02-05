Юрист рассказал, в каком случае Кортнев сможет вернуться в Россию

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев может рассчитывать на возвращение в Россию, если принесет публичные извинения за свои прошлые высказывания, в которых он осудил специальную военную операцию. Об этом заявил юрист Илья Русяев в беседе с «Общественной Службой Новостей».

«Если артист выбирает путь публичного раскаяния, что уже случалось с некоторыми деятелями культуры, он может рассчитывать на постепенное восстановление в профессии», — отметил он.

В случае если Кортнев будет придерживаться своей позиции и полагаться только на зарубежные гастроли или частные выступления, то «его карьерная траектория уже не будет включать крупные государственные площадки», подчеркнул Русяев.

«Вопрос лишь в том, насколько сам Кортнев готов адаптироваться к новым реалиям и каковы его долгосрочные цели», — добавил юрист.

Накануне пресс-секретарь Московского театра мюзикла Наталия Уварова назвала ошибочной информацию о том, что Кортнев должен был появиться в спектакле «Тест на любовь» в качестве актера. По словам Уваровой, в культурном учреждении действует запрет на проведение мероприятий Кортнева. Из-за этого, сообщила представительница театра, фронтмен группы «Несчастный случай» был вынужден отменить свое мероприятие на сцене Театра мюзикла. Оно было запланировано на февраль 2025 года.

В 2022 году Алексей Кортнев выступил против проведения специальной военной операции России на Украине, после чего, как писали СМИ, артист уехал в США.

Ранее стало известно, что в России ликвидируют последнюю фирму лидера группы «Несчастный случай».