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Назван гонорар Джигурды

Продюсер Дворцов: Джигурда получает от 800 тыс. рублей за выступление
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов заявил в беседе с порталом «Страсти», что актер и певец Никита Джигурда зарабатывает от 800 тысяч рублей за выступление.

Дворцов отметил, что за такую сумму Джигурда посетит мероприятие или его проведет.

«Если рассматривать в целом, он, мне кажется, сейчас ушел в такой, можно сказать, последний закат. Мало куда вообще выезжает, не выходит на публичное обозрение», — отметил продюсер.

Дворцов добавил, что давно дружит с Джигурдой. Он назвал шоумена хорошим мужиком, эпатажным, ярким, талантливым артистом и интровертом.

30 января Минкульт Украины внес Никиту Джигурду в список лиц, угрожающих безопасности страны. Причиной подобного решения, пояснили в ведомстве, стало участие актера «в антиукраинских мероприятиях». Сам Джигурда назвал это «достойной наградой». Он считает себя творческим человеком, выступающим «за мировые ценности русской культуры и освобождение от людоедского бандеровского режима проданной англосаксам Украины».

Власти Украины ведут список деятелей культуры, «создающих угрозы национальной безопасности», с 2015 года. В него входят: Олег Газманов, Никита Михалков, Григорий Лепс, Иван Охлобыстин.

Ранее Александр Ревва увеличил доход на 6,8 млн рублей за 2024 год.

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