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Киркоров выступил на одной сцене с Орбакайте на еврейской свадьбе в Нью-Йорке

Певец Киркоров исполнил песни на азербайджанском и иврите на еврейской свадьбе в Нью-Йорке
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ЧБД/VK

Народный артист России Филипп Киркоров выступил на одной сцене с Кристиной Орбакайте на еврейской свадьбе в Нью-Йорке. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Очевидцы сообщили, что для гостей свадебной площадки «Da Mikele Illagio» Киркоров спел на азербайджанском языке и на иврите — композицию «Хава нагила». Среди русскоязычных хитов Киркорова были «А я и не знал, что любовь может быть жестокой», «Единственная моя» и другие. Специально для невесты Киркоров спел песню «Дива».

Кристина Орбакайте без Авраама Руссо исполнила их совместную композицию «Я не отдам тебя никому», а также песню «Мой мир» и другие. Также на празднике выступили Ангелина Каплан, Артур Амирян и популярный израильский певец Ицик Орлев.

В числе гостей свадьбы заметили event-менеджера Алену Галушко, которая занимается прокатом артистов из стран СНГ в США. В 2022 году Галушко активно высказывалась в поддержку Украины и организовывала благотворительные вечера, на которых выступали американские конгрессмены и украинские артисты (например, группа KAZKA).

Накануне Филипп Киркоров рассказал о своем главном страхе.

Ранее сообщалось, что 50 Cent мог приказать сбить фотографа с электроскутера дверью автомобиля.

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