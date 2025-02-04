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Бенедикт Камбербэтч пожалел о небинарной роли в «Образцовом самце 2»

Актеру Камбербэтчу пришлось извиняться за роль небинарного персонажа
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Red Hour Films

Британский актер Бенедикт Камбербэтч пожалел о роли небинарного персонажа в фильме Бена Стиллера «Образцовый самец 2» (2016). Об этом он рассказал в беседе с Variety.

В комедии Камбербэтч сыграл Олла — эксцентричную небинарную фотомодель.

«Об этом сложно говорить. Мне пришлось довольно часто извиняться за эту роль», — признался он.

По словам 48-летнего артиста, персонаж вызвал негативную реакцию со стороны ЛГБТ-сообщества («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), которое Камбербэтч хотел показать на экране и которому не понравились «карикатурные» шутки о поле героя.

«Я расстроил людей. Вероятно, из уважения к этой реакции я больше не буду так делать», — сказал он.

До этого Бен Стиллер признавался, что провал «Образцового самца 2» был для него неприятным опытом и настоящим ударом.

Накануне стало известно, сколько заработал Бенедикт Камбербэтч на фотографиях с поклонниками.

Ранее Бенедикт Камбербэтч высказался о своем похищении в ЮАР.

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