Стало известно, сколько заработал Бенедикт Камбербэтч на фотографиях с поклонниками

Звезда «Шерлока» и «Доктора Стрэнджа» Бенедикт Камбербэтч заработал £240 тыс. на фотографиях с поклонниками в 2017 году. Всего актер сделал более трех тыс. фотографий. Об этом пишет The Daily Mail.

«Его заработок на Лондонском фестивале кино и комиксов мог быть еще выше: помимо этого, поклонники платили £85 за автограф, £25 за то, чтобы послушать его выступление перед аудиторией, и £75 — за селфи», — подчеркивает издание.

В следующем году фанаты начали жаловаться на завышенные цены. «Comic-Con сделал фанатское мероприятие массовым по всему миру. Звезды, участвующие в них, могут заработать более £10 тыс. за день», — отмечал британский менеджер Джонатан Шалит.

Ранее сообщалось, что фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» с Камбербэтчем в главной роли собрал больше $800 миллионов в прокате.