Бенедикт Камбербэтч о своем похищении в ЮАР: «Я стал адреналиновым наркоманом»

Актер Камбербэтч рассказал, что после своего похищения стал жадным до жизни

Британский актер Бенедикт Камбербэтч рассказал, как на него повлияло пережитое в 2004 году похищение. Новое интервью с артистом опубликовало издание Variety.

В ЮАР Камбербэтч приехал, чтобы сниматься в мини-сериале «На край земли». Во время отдыха он отправился на дайвинг-экскурсию с друзьями, и на обратной дороге у них лопнуло колесо. Когда приятели свернули на обочину, их ограбили и похитили шестеро мужчин. Камбербэтча и остальных затолкали в машину и возили в ней несколько часов. В конце концов воры их выпустили, связали и заставили сесть, после чего скрылись.

Камбербэтч утверждает, что после этого стал по-настоящему жадным до жизни и «адреналиновым наркоманом».

«Мне не терпелось жить менее обычной жизнью, и я до сих пор борюсь с этим нетерпением», — говорит 48-летний артист.

Актер прыгал с парашютом и занимался экстремальными видами спорта, чтобы расслабиться. Камбербэтча подпитывало ощущение опасности его занятий для жизни.

«Я бросался из самолетов, идя на всевозможные риски. Но кроме родителей от меня тогда никто не зависел. Теперь все изменилось, и это отрезвляет. Я заглянул через край; мне стало комфортно с тем, что лежит за ним. И я смирился с тем, что у каждой истории есть конец», — рассуждает он.

В 2024 году Бенедикт Камбербэтч изменился до неузнаваемости для новой роли.

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