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Netflix убрал транс-актрису с постера «Эмилии Перес» после обвинений в расизме

Транс-актрису Гаскон убрали с постера «Эмилии Перес» после обвинений в расизме
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Clodagh Kilcoyne/Reuters

Стриминговый сервис Netflix убрал Карлу Гаскон из рекламных материалов мюзикла «Эмилия Перес» на фоне обвинений актрисы в расизме. Об этом сообщает Daily Mail.

Пользователи соцсетей заметили, что лицо Гаскон исчезло с постера фильма. Артистку также не упомянули в рекламном ролике, посвященном 13 номинациям «Эмилии Перес» на премию «Оскар» — несмотря на то, что Гаскон выдвинута в категории «Лучшая женская роль».

Согласно Daily Mail, вместо этого Netflix сосредоточил внимание в рекламной кампании на номинации актрисы Зои Салданы, исполнившей в шоу второстепенную роль. Утверждается, что для Салданы номинация стала первой в карьере, она также является главной фавориткой на получение награды. При этом Гаскон вошла в историю, как первая транс-женщина, номинированная на «Оскар».

Недавно в соцсетях завирусились посты Карлы Гаскон, датированные 2020 и 2021 годами — о мусульманской культуре, трагедии с Джорджем Флойдом и премии «Оскар». После чего интернет-пользователи обвинили актрису в расизме. Позднее актриса извинилась перед теми, кому причинила боль своими высказываниями. Она сообщила, что хорошо понимает страдания, поскольку является членом ЛГБТ-сообщества («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Актриса Карла Гаскон стала транс-женщиной в 2018 году в возрасте 46 лет. В том же году она выпустила автобиографию «Карси. Необыкновенная история», в которой откровенно рассказала о своем опыте.

Ранее сообщалось, что актер Брэд Питт обратился за помощью к Анджелине Джоли после аварии с сыном.

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