Стало известно, как Витас покорил Си Цзиньпина «космическим» вокалом

Российский певец Витас (Виталий Грачев) в течение нескольких последних лет является настоящей суперзвездой в Китае. Не раз он выступал перед председателем КНР Си Цзиньпином, который его талант высоко ценит, рассказал менеджер артиста Сергей Пудовкин Общественной Службе Новостей.

В Китае у Витаса много фанатов, он регулярно поет для первых лиц страны, отметил Пудовкин. Он объяснил это тем, что вокалист может исполнять песни «космическим» голосом, а также завораживает публику КНР образами и актерскими качествами.

«Его настолько любят там, что в музеях Пекина установили почти 2 сотни восковых фигур с ним. А фанаты все копируют его стиль», — заявил менеджер звезды.

Он добавил, что Витас не раз пел для главы государства, выступал на открытии Олимпиады и так далее. На фоне такой популярности команда артиста решила выпустить альбом на китайском языке. В том числе планируется перевести самые известные хиты певца — это, по мнению Пудовкина, позволит китайским поклонникам «погрузиться в суть» творчества Витаса. На российскую эстраду артист возвращаться пока не планирует, заключил его представитель.

Недавно в сети появилось возмутившее фанатов видео с выступлением Витаса в Пекине, на котором он подёргивал плечами, тряс головой и топтал на сцене, опустив при этом взгляд вниз. Пользователи подумали, что он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Однако его менеджер Пудовкин это опроверг, заявив, что шоу выглядело так благодаря особенному стилю певца, добавляющего в свои выступления элементы театрализации.

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