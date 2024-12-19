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Фанатов возмутило странное поведение Витаса на концерте в Китае: «Пьяненький?»

Певец Витас удивил зрителей странным поведением на концерте в Китае

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Natalia Shakhanova/Global Look Press

Певец Витас (настоящее имя — Виталий Грачев) странно себя вел на выступлении в Пекине. Видео с концерта артиста опубликовал Telegram-канал «НеМалахов».

Грачев неестественно подергивал плечами, тряс головой и топтал на сцене, опустив при этом взгляд вниз. Ряд интернет-пользователей предположил, что певец находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. При этом нашлись и те фанаты Витаса, которые уверили, что он «просто прикалывается».

«Под чем он? Что-то сильное»; «Позор, зачем выходить на сцену в таком состоянии?»; «Пьяненький? Не попадает?» — написали в сети.

Также Витаса раскритиковали в комментариях за внешний вид. По мнению интернет-пользователей, Грачев заметно набрал вес и постарел. В комментариях Витаса обозвали «скуфом».

В октябре СМИ сообщали, что Витасу провели несколько операций за последние 2,5 месяца. Артист подтверждал, что ему пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству. Он признавался, что сделал операцию после рассечения брови на спаррингах по муай-тай — там ему задели глаз.

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