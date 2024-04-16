В Кремле отреагировали на внесение Беркович и Петрийчук в список террористов

Росфинмониторинг добавил российских режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук в перечень террористов и экстремистов в связи с тем, что руководствовался буквой закона. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

Ему задали вопрос о том, действительно ли эти две женщины представляют такую же опасность, как, например, Русский добровольческий корпус (признан в РФ террористической организацией) (РДК), который оказался внесен в тот же список одновременно с ними.

«Ведомства, которые принимают такие решения, руководствуются нормой буквы закона», — пояснил представитель Кремля.

Песков добавил, что о причинах и критериях добавления в тот или иной перечень лучше всего задать вопрос конкретным ведомствам, принимающим окончательные решения.

Накануне Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла Беркович и Петрийчук в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Женщин задержали в начале мая 2023 года по делу об оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Беркович поставила спектакль по сценарию Петрийчук. Предъявленное женщинам нарушение карается штрафом в размере от 300 тыс. до 1 млн руб. или в размере заработной платы осужденного за период от трех до пяти лет.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы оставил Беркович и Петрийчук под арестом в СИЗО до 4 мая включительно.