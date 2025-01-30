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В Москве покажут мюзикл «Зорро» с текстами песен от Алексея Кортнева

Премьера мюзикла «Зорро» от создателей «Парфюмера» состоится 6 марта в Москве
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Пресс-служба мюзикла «Зорро»

В «Театриуме на Серпуховке» пройдет 6 марта премьера нового мюзикла «Зорро», созданного режиссером-постановщиком Олегом Ильиным совместно с Алексеем Кортневым. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

Сюжет развернется в Мексике. Создатели постановки уверяют, что зрителей ждет много песен, текст к которым написал лидер группы «Несчастный случай», и бои на шпагах, поставленные мастером европейского исторического фехтования Виктором Мазуренко.

«Мы решили не ставить во главу угла подвиги и геройство Зорро. <…> Мы задались вопросом: а может быть, подвиги только на первый взгляд кажутся подвигами? Это знаменитый эффект бабочки, когда героический поступок может привести к совершенно неожиданным последствиям», — пояснил режиссер-постановщик Ильин.

Главную роль в мюзикле исполнит артист театра «Ромэн» и экс-участник шоу «Голос» Артур Богданов. Музыку к спектаклю написал Сергей Чекрыжов, музыкальный руководитель группы «Несчастный случай».

Проект был создан продюсерской компанией «Современный театр мюзикла», известной спектаклями «Дракула» и «Парфюмер».

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